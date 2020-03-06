İzmir'de Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü kapsamında sergi düzenlenecek
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İzmir'de Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü kapsamında sergi düzenlenecek

Rönesans döneminde yaşamış, insanlık tarihinin en önemli sanatçıları arasında gösterilen Leonardo da Vinci, ölümünün 500'üncü yıl dönümünde İzmir'de düzenlenecek sergiyle anılacak.

06.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:24
İzmir'de Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü kapsamında sergi düzenlenecek

Rönesans döneminde yaşamış, insanlık tarihinin en önemli sanatçıları arasında gösterilen Leonardo da Vinci, ölümünün 500'üncü yıl dönümünde 'de düzenlenecek sergiyle anılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Leonardo da Vinci'ye Saygı" adlı sergi, yarın 'nde (AASSM) kapılarını açacak.

Ressam Onay Akbaş'ın düzenlediği ve İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergide, Leonardo da Vinci'den esinlenerek yapılan heykeller ve yağlı boya eserler yer alacak.

Sergi, 6 Nisan'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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