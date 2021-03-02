İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı

02.03.2021 05:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 05:16
İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle 23 sığınmacı lastik botta sürüklendi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle 23 sığınmacı lastik botta sürüklendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motoru arızalanan lastik botun sürüklenmesi nedeniyle sığınmacılar yardım talep etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu 23 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Sibel Can Aleyna Tilki Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 05:16:28. #1.16#
title