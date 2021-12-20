İzmir'de lastik botta sürüklenen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde lastik botta sürüklenen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

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