İzmir'de lastik botta mahsur kalan sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde lastik botta mahsur kalan sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesinde lastik botta mahsur kalan sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta mahsur kalan 1 sığınmacının yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekiplerce kurtarılan sığınmacı, karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel