İzmir'de laf atma kavgası kanlı bitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de laf atma kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'de laf atma kavgası kanlı bitti

İzmir'in Konak ilçesinde laf atma yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

KONAK, İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde laf atma yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise polis tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında 9 Eylül Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, laf atma yüzünden Özcan E. ile Muhammet Sabri S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile Muhammet Sabri S., yanında bulunan bıçakla Özcan E.'yi karın ve kol kısmından yaraladı. Şüpheli olay sonrası hızla kaçarken, ağır yaralanan Özcan E. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şahıs, İsmet Kaptan Mahallesi 1369. Sokak'ta akşam saatlerinde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Zanlı gözaltına alınırken,

tedavi altına alınan Özcan E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

 Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

 Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı

Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergen Yalçın Süleyman Soylu Joe Biden Tunç Soyer Mehmet Nuri
Magazin Bülent Ersoy Müge Anlı
Spor Mehmet Fatih Bülent Uygun
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Mahmut Özer Şans Oyunları Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de laf atma kavgası kanlı bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 23:10:08. #1.12#