Kuyumcudan bilezik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Kuyumcudan bilezik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcudan bilezik hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcudan bilezik hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Hüseyin Demiroğlu'nun iş yerine gelen bir kadın, bileziklere bakma bahanesiyle bir bileziği çaldı.

Kadının kuyumcudan ayrılmasından sonra durumu fark eden Demiroğlu, polise haber verdi.

Polis ekipleri, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, Hüseyin Demiroğlu'nun tezgahın altına bakmasından faydalanan şüphelinin bileziği çalarak telefonunun altına sakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kuyumcudan bilezik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kuyumcudan bilezik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kuyumcudan bilezik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kuyumcudan bilezik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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