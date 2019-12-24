İzmir'de kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı
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İzmir'de kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

24.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:05
İzmir'de kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı

'in ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

Gediz Mahallesi 682 Sokak'taki bir kuyumcuya gelen biri kadın maskeli 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı'yı omzundan yaraladı.

Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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