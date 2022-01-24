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İzmir'de kuyumcu soygunu (2)

İzmir'de kuyumcu soygunu (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcu soygununun güvenlik kamerası ortaya çıktı.

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcu soygununun güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bugün saat 17.00 sıralarında Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuda yaşanan soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine giren şüpheli, belinden çıkarttığı tabancayı çalışanlara doğrultarak tehdit ediyor. Daha sonra bir miktar altın alan şüpheli iş yerinden kaçıyor. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

Altındağ, Bornova, Kuyumcu, İzmir, Güncel, Haber

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