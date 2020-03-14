İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı
İzmir'in Balçova ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.
14.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:54
İzmir'in Balçova ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.
Ata Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişiden 1'i Nuri Gündüz'e ait kuyumcu dükkanına girdi.
Silahla kuyumcuyu tehdit eden kar maskeli soyguncu, 4 tam altın çalarak dükkandan ayrıldı.
Motosikletle olay yerinden kaçan E.Y.T. (18) ile B.A. (19), polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 saat içinde Güzelbahçe ilçesinde yakalandı.
Kaynak: AA