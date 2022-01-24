İzmir'de kuyumcu dükkanındaki altınları gasbeden şüpheli kayıplara karıştı - Haberler
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İzmir'de kuyumcu dükkanındaki altınları gasbeden şüpheli kayıplara karıştı

İzmir'de kuyumcu dükkanındaki altınları gasbeden şüpheli kayıplara karıştı
AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcu dükkanında altınları silah zoruyla alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcu dükkanında altınları silah zoruyla alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Altındağ Mahallesi'nde bir kuyumcuya gelen silahlı kişi, altınları tehditle alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de kuyumcu dükkanındaki altınları gasbeden şüpheli kayıplara karıştı

İzmir'de kuyumcu dükkanındaki altınları gasbeden şüpheli kayıplara karıştı

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

Altındağ, Kuyumcu, Silah, İzmir, Güncel, Haber

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