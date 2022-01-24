İzmir'de kuyumcu dükkanındaki altınları gasbeden şüpheli kayıplara karıştı
AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcu dükkanında altınları silah zoruyla alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcu dükkanında altınları silah zoruyla alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Altındağ Mahallesi'nde bir kuyumcuya gelen silahlı kişi, altınları tehditle alıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.