İzmir'de kuyuda çalıştırdığı motordan sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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İzmir'de kuyuda çalıştırdığı motordan sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de kuyuda çalıştırdığı motordan sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Beydağ İlçesinde, su kuyusunda çalıştırdığı motordan sızan gazdan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Beydağ İlçesinde, su kuyusunda çalıştırdığı motordan sızan gazdan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. (43), Atatürk Mahallesi Kale mevkiinde evin bahçesindeki su kuyusunda bulunan su motorunu çalıştırdıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet K'yı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Mehmet K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mehmet K'nın kuyuda çalıştırdığı motordan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tahmin ediliyor.

İzmir'de kuyuda çalıştırdığı motordan sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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