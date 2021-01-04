İzmir'de kuvvetli yağış bekleniyor
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İzmir'de kuvvetli yağış bekleniyor

04.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:55
İzmir'de kuvvetli yağış bekleniyor

İzmir'de bu gece kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

İzmir'de bu gece kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat 06.00'ya kadar, kısa süreli fırtınayla etkili olacak.

Açıklamada, İzmirlilerden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum oluşma riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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