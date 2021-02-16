İzmir'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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İzmir'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor

16.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:50
İzmir'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor

İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir tekne yan yattı.

İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir tekne yan yattı.

İzmir'in Konak, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka gibi ilçelerinde saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizdeki dalga boyu yükseldi.

Konak 1'inci Kordon'da demirli bir tekne su alarak yan yattı.

Balçova'nın İnciraltı sahilindeki bazı balıkçı tekneleri de şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentin çeşitli noktalarında çatı uçması gibi olaylara karşı önlem aldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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