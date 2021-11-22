İzmir'de Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat (23-24.11.2021)
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir İl genelinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar...
İZMİR (Habermetre) - Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın ( Salı ) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir İl genelinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, Su Baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı 23. 11. 2021 06: 00-24. 11. 2021 12: 00
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