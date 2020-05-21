İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı uyarısı yapıldı.

İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış
21.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:36

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de bu gece kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı meydana gelecek. Açıklamada, "İzmir'de bu gece kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Acun Ilıcalı Ferdi Tayfur Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Adana Futbol Bayram
Şu an buradasınız: İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:39:30. #1.15#
title