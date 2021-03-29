İzmir'de Kütüphane Haftası kutlandı

İzmir'de "57'nci Kütüphane Haftası" dolayısıyla en fazla kitap okuyan 2 kişiye hediye verildi.

İzmir'de "57'nci Kütüphane Haftası" dolayısıyla en fazla kitap okuyan 2 kişiye hediye verildi.

Atatürk İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, söz konusu kütüphanenin yeni hizmet binasının inşaatına bu yıl içinde başlanacağını belirtti.

Geçen yıl İzmir'e üç yeni kütüphane kazandırıldığını aktaran Karaçanta, kitap okumanın önemine değindi.

Konuşmanın ardından yıl boyunca en fazla kitap okuyan yetişkin kategorisinde Mustafa Tosun ve çocuk kategorisinde Arda Gedik'e ödülleri verildi.

Etkinlikte ayrıca şubat ayında hayatını kaybeden İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü gönüllü okuyucusu Nilgül Uysal anısına, desteklerinden dolayı Uyvak Vakfı ve Ege Inner Wheel Kulübü'ne plaket takdim edildi.

Kütüphane Haftası kutlamaları, hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan