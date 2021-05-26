İzmir'de kurulacak tarım OSB'lerle ihracatı artırma hedefi
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İzmir'de kurulacak tarım OSB'lerle ihracatı artırma hedefi

İzmir'de kurulacak tarım OSB'lerle ihracatı artırma hedefi
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, İzmir'de Dikili, Bayındır, Kınık ve Bergama'da planlanan tarım ihtisas organize sanayi bölgeleriyle bölgeden tarımsal ürün ihracatının artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, İzmir'de Dikili, Bayındır, Kınık ve Bergama'da planlanan tarım ihtisas organize sanayi bölgeleriyle bölgeden tarımsal ürün ihracatının artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Celep, yaptığı yazılı açıklamada, Ege Bölgesinin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek için öncülük yapmaları gerektiğini aktardı.

Son dönemlerde İzmir'in Dikili, Bayındır, Kınık ve Bergama gibi ilçelerinde Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulduğunu belirten Celep, şunları kaydetti:

"Bu OSB'ler sayesinde, bölgemizde bugün yıllık 5 milyar dolar seviyesinde olan tarımsal ürün ihracatımızın orta vadede 10 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin coğrafi zenginliğini iyi değerlendirmek, tüm paydaşların katılımıyla ortak akıl çerçevesinde oluşturulacak politikalarla geleceği şekillendirmek vizyonumuz olmalı. Bunun için herkes taşın altına elini koymalı. Ege Bölgesi'nde büyük tarımsal potansiyelin olduğu bir gerçek. Üretiminde ve dış ticaretinde dünyada ilk sırada yer aldığımız üzüm, incir, kayısı, fındık, kiraz, defne, kekik gibi ürünleri daha değerli kılmalı, katma değerli şekilde ihraç etmeliyiz. Ülkemizde ihtiyaç duyulan ancak yeterince üretilmediği için diğer ülkelerden tedarik edilen ürünlere de daha fazla yatırım yapmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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