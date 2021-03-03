İzmir'de kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

03.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:02
İzmir'de kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tüfek ve tabanca aparatı ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tüfek ve tabanca aparatı ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede 1 kişinin kuru sıkı tabancaların namlularını açarak satışa sunduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 13 şarjör, 10 şarjör yayı, 7 sürgü, 46 namlu aparatı, 40 parçalı namlu aparatı ve 74 fişek ile namlu açmaya yarayan aletler ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Berat Albayrak Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:07:39. #1.16#
title