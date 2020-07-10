İzmir'de kuru ot yangını paniğe sebep oldu İzmir'de kuru ot yangını paniğe sebep oldu İzmir'in Konak ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın paniğe sebep oldu.

İzmir'de kuru ot yangını paniğe sebep oldu

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın 22.30 sıralarında 1414 sokakta bulunan, içerisinde eski bir deponun da bulunduğu otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında kuru otlar yanarken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: İHA