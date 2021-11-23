İzmir'de "kürdan" kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de "kürdan" kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir döner dükkanında "kürdan isteme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 21 yaşındaki Habib Ay'ın öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir döner dükkanında "kürdan isteme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 21 yaşındaki Habib Ay'ın öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta döner dükkanı işleten A.S. (40) ve V. S. (35) ile iş yerine gelen S.Ö. arasında "kürdan isteme" yüzünden tartışma çıktı.

Darbedilen S.Ö, telefonla aradığı arkadaşlarını yardıma çağırdı. Bir süre sonra bölgeye gelen grupla iş yeri sahipleri arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada A.S, S.Ö, G.A, Habip Ay ve A.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habip Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş yeri sahipleri A.S. ve Veli S. ile S.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması! 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması! 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

 İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 15'i muvazzaf 47 asker ve 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 15'i muvazzaf 47 asker ve 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

 İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title