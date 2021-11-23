İzmir'de "kürdan" kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir döner dükkanında "kürdan isteme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 21 yaşındaki Habib Ay'ın öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta döner dükkanı işleten A.S. (40) ve V. S. (35) ile iş yerine gelen S.Ö. arasında "kürdan isteme" yüzünden tartışma çıktı.

Darbedilen S.Ö, telefonla aradığı arkadaşlarını yardıma çağırdı. Bir süre sonra bölgeye gelen grupla iş yeri sahipleri arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada A.S, S.Ö, G.A, Habip Ay ve A.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habip Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş yeri sahipleri A.S. ve Veli S. ile S.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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