İzmir'de kurban pazarı denetiminde sopayla kurban pazarlığı
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İzmir'de kurban pazarı denetiminde sopayla kurban pazarlığı

İZMİR Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Karşıyaka'daki bir kurbanlık hayvan satış yerine giderek hem hijyen hem de koronavirüs kontrolleri yaptı.

İzmir'de kurban pazarı denetiminde sopayla kurban pazarlığı
24.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:25

İZMİR Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Karşıyaka'daki bir kurbanlık hayvan satış yerine giderek hem hijyen hem de koronavirüs kontrolleri yaptı. Özen, tokalaşmak yerine sopayla pazarlık yapma yönetimini de temsili olarak gerçekleştirdi.

31 Temmuz'da başlayıp, 3 gün sürecek Kurban Bayramı öncesinde, İzmir'deki kurbanlık hayvan satış yerlerinde denetimler artırıldı. İl genelindeki 251 satış yerinde bir yandan rutin hijyen denetimleri sürerken, diğer yandan koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulanıp, uygulanmadığına dair kontroller de yapılıyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, beraberindeki veteriner hekim ve müdürlük görevlileriyle beraber, Karşıyaka'daki bir satış yerini denetledi. Satıcılarla tek tek konuşan Özen, satışlar hakkında bilgi aldı.

SOPAYLA PAZARLIKHayvan satıcılarının, sohbet sırasında pazarlığı tokalaşarak değil de sopanın iki ucundan tutarak yaptıklarını söylemesi üzerine, Mustafa Özen de temsili bir pazarlık gerçekleştirdi. Satıcıyla birlikte sopanın iki ucundan tutan ve bu şekilde pazarlık eden Özen, buldukları yöntem nedeniyle satıcıları tebrik etti.'KURBAN SAYISINDA PROBLEMİMİZ YOK'Bu sene ayrı rutin denetimlerin yanında koronavirüs denetimleri de gerçekleştirdiklerini belirten Özen, "İlimizde 251 satış, 300'ün üzerinde de kesim yerimiz belirlendi. Kurban Bayramı'nın son gününe kadar, 39 ilçemizde, 120'ye yakın personelimiz, veteriner hekimimiz ve 30 ilçe müdürümüz görev yapıp hem Kurban Bayramı öncesinde satış yerlerini, hem de bayram esnasında kesim yerlerini ciddi bir denetime tabii tutacak. Bu seneye has olarak da koronavirüs ile ilgili, bakanlıklarımız tarafından yayınlanan ilgili tedbirler kapsamında neler yapmamız gerektiğine dair denetimlerimiz oluyor. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde de hijyen anlamında oldukça memnunuz. Satıcılarımız da oldukça memnun. Kendi tespit ettiğimiz bilgilere göre, kurbanlık konusunda herhangi bir sıkıntımız yaşanmayacak. 2019 yılında, İzmir'de yaklaşık 37 bin büyükbaş, 100-110 bin civarında da küçükbaş hayvan kesimimiz olmuştu. Bu sene de bu civarda rakamlarımız var, kurban sayısında herhangi bir sıkıntı yok" dedi.VATANDAŞLARA VİRÜS UYARILARIVatandaşlardan kesim işlerini ilk güne yığmamalarını, randevu sistemini kullanıp 3 güne yaymalarını isteyen Özen, "Ayrıca, vatandaşlarımız kurbanlık hayvan pazarlarını da insan yığını haline getirmesinler. Ek olarak, büyükbaş hayvanların kesimi hisseyle yapılan bir işlemdir. Hissedarların tamamının gelmemesini, bir tek kişinin gelmesini rica ediyoruz" diye konuştu.HAYVAN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurbanlık hayvan alımı yapılırken, özellikle büyükbaş hayvanlarda hayvan pasaportuna, küçükbaş hayvanlarda ise sağlık sertifikasına bakmaları gerektiğini belirten Özen, "Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan, cep telefonu üzerinden küpe sorgulaması işlemini yapabilirler. Bir de kurban keserken, kurban komisyonları tarafından belirlenen yerlerin haricinde kurban kesmemelerini özellikle istirham ediyoruz. Yaptığımız iş bir ibadettir, ibadetimizi yaparken hem çevremize hem de ülkemizin dışına olumsuz bir algı vermeye gerek yok. İbadetimizi uygun ortamlarda, huzur içerisinde ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirirsek bu hepimizin faydasına olur. Kurban pazaryerlerimizde bizler denetimi yapıyoruz, ancak yine de gözden kaçırdığımız noktalar da olabilir. Vatandaşlarımızın, kurban pazarlarını fırsata çeviren dolandırıcılara da prim vermemelerini rica ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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