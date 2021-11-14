İzmir'de kundaklanan mobilya atölyesi hasar gördü
AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
İzmir'in Bornova ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, R.Ç, aralarında alacak meselesi bulunan Orhan Sönmez'i telefonla arayarak, Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki mobilya atölyesini yaktığını söyledi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, atölyeyi kundaklayarak kaçan R.Ç'yi olay yerine yakın bir parkta otururken gözaltına aldı.
AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
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