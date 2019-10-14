İzmir'de "kumar" uygulaması

14.10.2019 14:53

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kumar uygulamasında, bir derneğe 11 bin 352 lira, 110 kişiye 43 bin 196 lira, 4 umuma açık yere 35 bin 997 lira idari para cezası uygulanırken 2 iş yeri kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kahvehane, kıraathane, dernek ve kooperatif adı altında işletilen yerlerde kumar oynatılmasını engellemek amacıyla kentte uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 11 bin 780 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 kişi yakalandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan bir derneğe 11 bin 352 lira, 110 kişiye 43 bin 196 lira, 4 umuma açık yere 35 bin 997 lira idari para cezası uygulanırken 2 iş yeri kapatıldı.

Uygulamada kapsamında yapılan aramalarda 4 tombala makinası, 190 oyun kağıdı, bin 400 tombala pulu, 274 tombala topu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekiplerce ayrıca 62 araç üzerinde yapılan kontrollerde sürücülere toplam 82 bin 419 lira trafik cezası kesildi. Uygulamada 803 işyeri kontrol edildi, ruhsatsız olduğu tespit edilen 171 işyerine yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA