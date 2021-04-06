Son Dakika | Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası

Son dakika gündem haberi: İzmir'de, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye 108 bin 981 lira para cezası verildi.