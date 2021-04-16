İzmir'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası

İzmir'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 21 kişiye kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan para cezası kesildi.

İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 21 kişiye kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahrat Mahallesi'nde O.O'ya ait bir evde kumar oynatıldığını belirledi. Ekipler yaptıkları operasyonda O.O. ile M.A'nın kumar oynattığı tespit edilen evde 19 kişiyi daha yakaladı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve fişeğin yanı sıra 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Tabancanın sahibi olduğu tespit edilen E.S. hakkında ruhsatsız tabanca bulundurmaktan, kenevir tohumlarının sahibi olan O.O. hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan, M.A. ile O.O. hakkında da kumar oynatmak için yer ve imkan temin etmekten, diğer şahıslara da kumar oynamaktan işlem yapıldı. Kişilerin tamamına ayrıca Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları için para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Nikos Dendias Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 21:49:15. #1.16#

title