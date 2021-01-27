İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 343 bin lira ceza verildi
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İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 343 bin lira ceza verildi

27.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:43
İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 343 bin lira ceza verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynayan 52 kişiye toplam 343 bin 724 lira ceza uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynayan 52 kişiye toplam 343 bin 724 lira ceza uygulandı.

Egemenlik ve Gökdere mahallelerindeki 2 işletmede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Adreslerde 52 kişiye kumar oynadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri, maske takmadıkları, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 343 bin 724 lira para cezası verildi.

Kumar oynanan materyallere el koyan ekipler, işletme sahipleri N.A. ve L.Ö. ile çalışanlar R.Ö, B.A, Y.İ. ve O.K. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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