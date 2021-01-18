İzmir'de kumar oynayan 27 kişiye 195 bin lira ceza
İzmir'in Bornova ve Menderes ilçelerinde, kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye, 195 bin 251 lira ceza kesildi.
İzmir'in Bornova ve Menderes ilçelerinde, kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye, 195 bin 251 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'nın Eğridere Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde E.E'nin işlettiği kahvehanede kumar oynayan 19 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilere kumar oynamak, kapalı alanda sigara içmek, sosyal mesafe kurallarını ihlal ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçlarından toplam 161 bin 82 lira idari para cezası kesildi.
İşletme sahibi E.E. ile çalışanlar G.K. ve M.C.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
E.E. hakkında aynı suç nedeniyle geçen hafta da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kumar oynayanlardan M.K. ise "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Menderes ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi N.B'nin kiraladığı evde kumar oynandığını belirledi.
Evdeki 8 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarını ihlalden 34 bin 169 idari para cezası verildi.
Evde yapılan aramada 35 gram esrar ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
N.B, O.A, H.T. ve H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin