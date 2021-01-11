İzmir'de kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza kesildi

11.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:26
İzmir'de kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 22 kişiye 203 bin 861 lira para cezası verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 22 kişiye 203 bin 861 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde E.E'nin işlettiği kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Suçüstü yakalanan 22 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarına uymamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 203 bin 861 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Taşdemir İsmail Kartal Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 17:30:41. #1.14#
title