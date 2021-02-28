Son dakika haberi... İzmir'de kumar oynayan 2 si kadın 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları, sosyal mesafe kuralını ihlal edip, kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri belirlenen 2'si kadın 13 kişiye toplam 62 bin 465 lira para cezası uygulandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları, sosyal mesafe kuralını ihlal edip, kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri belirlenen 2'si kadın 13 kişiye toplam 62 bin 465 lira para cezası uygulandı. 1 şüpheli hakkında ise kumara yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreste kumar oynadıkları, sosyal mesafe kuralını ihlal edip, kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri tespit edilen 2'si kadın 13 kişiye toplam 62 bin 465 lira para cezası kesildi. Baskın sırasında ele geçirilen materyallere el konulurken; şüphelilerden H.C.G. hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı