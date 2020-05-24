İzmir'de kumar oynayan 10 kişiye para cezası İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal eden ve kumar oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza kesildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal eden ve kumar oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza kesildi. Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin bodrum katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Adrese giden polis ekipleri, kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilere, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 bin 500 lira ceza uygulandı. Kaynak: AA