İzmir'de kumar oynatılan iş yerine yapılan baskında 13 kişiye 62 bin lira ceza kesildi
28.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:46
İzmir'in Torbalı ilçesindeki operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye 62 bin lira idari para cezası uygulandı.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye 62 bin lira idari para cezası uygulandı.
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 13 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan toplam 62 bin 465 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi H.C.G. hakkında da kumar oynatmaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel