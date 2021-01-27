İzmir'de kumar oynarken yakalanan 52 kişiye para cezası

İzmir'de, gelen ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri iki ayrı işletmeye yaptıkları baskında kumar oynayan 52 kişiyi suçüstü yakaladı. 52 kişiye toplam 343 bin 724 TL para cezası kesilirken, işletme sahipleri ve çalışanları hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin gerçekleştirilen denetim çalışmaları sırasında gelen bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Egemenlik ve Gökdere mahallelerinde bulunan iki ayrı kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Söz konusu iki adrese operasyon düzenleyen jandarma, kumar oynayan 52 kişiyi suçüstü yakaladı. Paralı tombala oynarken yakalanan kişilere kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçlarından toplam 324 bin 724 TL para cezası kesildi. Kumar oynamakta kullanılan materyallere el konulurken işletme sahipleri N.A ve İÖ ile işletme çalışanları R.Ö., B.A., Y.İ. ve O.K. hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı