İzmir'de kumar oynarken yakalanan 52 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de kumar oynarken yakalanan 52 kişiye para cezası

27.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:06
İzmir'de kumar oynarken yakalanan 52 kişiye para cezası

İzmir'de, gelen ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri iki ayrı işletmeye yaptıkları baskında kumar oynayan 52 kişiyi suçüstü yakaladı.

İzmir'de, gelen ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri iki ayrı işletmeye yaptıkları baskında kumar oynayan 52 kişiyi suçüstü yakaladı. 52 kişiye toplam 343 bin 724 TL para cezası kesilirken, işletme sahipleri ve çalışanları hakkında ise adli işlem başlatıldı.  

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin gerçekleştirilen denetim çalışmaları sırasında gelen bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Egemenlik ve Gökdere mahallelerinde bulunan iki ayrı kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Söz konusu iki adrese operasyon düzenleyen jandarma, kumar oynayan 52 kişiyi suçüstü yakaladı. Paralı tombala oynarken yakalanan kişilere kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçlarından toplam 324 bin 724 TL para cezası kesildi. Kumar oynamakta kullanılan materyallere el konulurken işletme sahipleri N.A ve İÖ ile işletme çalışanları R.Ö., B.A., Y.İ. ve O.K. hakkında idari işlem başlatıldı.

İzmir'de kumar oynarken yakalanan 52 kişiye para cezası
İzmir'de kumar oynarken yakalanan 52 kişiye para cezası
İzmir'de kumar oynarken yakalanan 52 kişiye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Josef De Souza Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de kumar oynarken yakalanan 52 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:20:34. #1.16#
title