İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 208 KİŞİYE 480 BİN LİRA CEZA
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İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 208 KİŞİYE 480 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 7 depo ve 2 sendika binasına yapılan operasyonlarda kumar oynadıkları belirlenen 208 kişiye toplam 480 bin 253 lira ceza kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 7 depo ve 2 sendika binasına yapılan operasyonlarda kumar oynadıkları belirlenen 208 kişiye toplam 480 bin 253 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma ekipleri, geçen 16 Nisan'da bazı adreslerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaka, Gökdere, Beşyol ve Naldöken mahallelerinde kumar oynandığı tespit edilen 7 depo ve 2 sendika binasına düzenlenen operasyonlarda, 208 kişi kumar oynanırken yakalandı. 208 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 480 bin 523 lira para cezası kesilirken, kumar oynamak için yer temin eden 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 77 kumar materyali ele geçirildi. Kumar oynayanlar arasında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 208 KİŞİYE 480 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 208 KİŞİYE 480 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 208 KİŞİYE 480 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 208 KİŞİYE 480 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 208 KİŞİYE 480 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 208 KİŞİYE 480 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN YAKALANAN 208 KİŞİYE 480 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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