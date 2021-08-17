Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
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Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Menderes ilçesinde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 30 kişiyi suçüstü yakaladı.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 30 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynayan kişilere toplam 45 bin 944 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çayönü Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 30 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye 38 bin 744 lira, 8 kişiye de maske takma yasağına uymama nedeni ile 7 bin 200 lira olmak üzere toplam 45 bin 944 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

2 gözaltı

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda A.K. isimli bir kişi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan şahıslar arasında bulunan İ.Ö. hakkında yakalama kararı bulunduğundan gözaltına alındığı bildirildi. - İZMİR

Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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