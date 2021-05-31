İzmir'de kumar oynadığı belirlenen 43 kişiye para cezası uygulandı
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İzmir'de kumar oynadığı belirlenen 43 kişiye para cezası uygulandı

İzmir'de kumar oynadığı belirlenen 43 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 43 kişiye para cezası verildi.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 43 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Eğridere Mahallesinde kumar oynandığı belirtilen bir iş yerine baskın düzenledi.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 43 kişiye 213 bin 553 lira ceza kesildi.

Ekiplerce kumar oynamakta kullanılan malzemelere el kondu.

Kumar oynamak için yer temin ettiği tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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