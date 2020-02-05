İzmir'de kumar operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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İzmir'de kumar operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiyle yer temin ederek kumar oynattıkları öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı.

05.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:18
İzmir'de kumar operasyonu: 1 kişi tutuklandı

'in ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiyle yer temin ederek kumar oynattıkları öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı.


Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren umuma açık çay ocağında yaptığı kontrollerde kumar oynandığı tespit etti. 13 şahsa kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmaktan idari yaptırım uygulanırken işletme sahibi H.Y. ise 'kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı. Ekiplerce kumar malzemelerine el konuldu.


Adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan H.Y isimli şahıs, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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