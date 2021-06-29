İZMİR'DE KUMAR BASKININDA 111 KİŞİYE 533 BİN LİRA PARA CEZASI
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İZMİR'DE KUMAR BASKININDA 111 KİŞİYE 533 BİN LİRA PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 111 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 533 bin 336 lira para cezası kesildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 111 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 533 bin 336 lira para cezası kesildi. Kumar oynatmaya imkan sağlayan 4 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Yeşilköy Mahallesi'nde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli C.D., G.A., O.K., A.Ç. ve N.T.'ye ait depoya operasyon düzenledi. Ekiplerce baskın yapılan adreste, 111 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Bu kişilere 'kumar oynamak' ve 'sokağa çıkma yasağını ihlal' suçlarından toplamda 533 bin 356 lira idari para cezası uygulandı. 4 şüpheli hakkında ise 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DE KUMAR BASKININDA 111 KİŞİYE 533 BİN LİRA PARA CEZASI
İZMİR'DE KUMAR BASKININDA 111 KİŞİYE 533 BİN LİRA PARA CEZASI
İZMİR'DE KUMAR BASKININDA 111 KİŞİYE 533 BİN LİRA PARA CEZASI
İZMİR'DE KUMAR BASKININDA 111 KİŞİYE 533 BİN LİRA PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İZMİR'DE KUMAR BASKININDA 111 KİŞİYE 533 BİN LİRA PARA CEZASI - Haberler
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