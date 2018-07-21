İzmir'de "Kültürlerin Buluşması" Etkinliği

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen etkinlikte, kentte bir arada yaşayan farklı kültürlerden dans toplulukları bir araya geldi.

Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği organizasyonda, Uzundere Renkreasyon Alanı Amfi Tiyatrosu'nda ilçedeki hemşehri dernekleriyle ve çeşitli derneklerin dans toplulukları gösteri yaptı.

İzmir Sahne Sanatçıları Halk Oyunları Derneği sanatçılarının gösterisiyle başlayan etkinlikte TRT İzmir Radyosu Sanatçısı Mustafa Özcan, "Ege Türküleri" konseri verdi.

Etkinlikte Muğla, Bitlis, Tokat ve İzmir merkezli derneklerin halk oyunları ekipleri kendi yörelerinden dans gösterileri sundu.

Ardahan İl ve İlçeleri Derneği'nden Celal Bulut ve Nuri Ağdemir'in "Aşıklar Atışması" yaptığı etkinlik, Karabaşlar Erenler Derneği'nden Necati Demirataş'ın müzik dinletisiyle sona erdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar'ın çok kültürlü bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, her yıl düzenlemeyi planladıkları "Kültürler Buluşması"nın ilkini düzenlediklerini söyledi.