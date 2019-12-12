İzmir'de kültür sanat

12.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:16

İzmirli sanatseverler, aralık ayının soğuk günlerini konser, tiyatro ve sergilerin yer aldığı etkinlik programlarıyla geçiriyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu, sanatseverleri Konak Sahnesi'nde 13 ve 14 Aralık'ta "Arf Sabiti", 17 ile 18 Aralık'ta ise "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyunlarla buluşturacak.

Feraye Şahin'in yazdığı ve Sadık Yağcı'nın yönettiği "Arf Sabiti", dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın hayatından kesitler sunuyor.

Julie Jensen'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği, Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisörlüğünü üstlendiği "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyun, Dot adlı karakterin alzaymır olan annesinin yanında olma ve bakımını üstlenme çabasını anlatıyor.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi ise 13,14, 17 ve 18 Aralık'ta Kaşıkçılar adlı oyunla tiyatro severleri ağırlıyor. Musahipzade Celal'in yazıp Metin Oyman'ın rejisörlüğünü yaptığı "Kaşıkçılar" ise bir kaşık ustasının hayatını ve geleneksel sanatları sahneye taşıyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde 13 ve 14 Aralık'ta "Oğul", 17 ve 18 Aralık'ta "Türkiye Kayası" adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak. Gert Hofmann'ın yazıp Barış Eren'in çevirdiği "Oğul" adlı eserde, 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan oğlunu arayan bir annenin öyküsü konu ediliyor. Fehime Seven'in yazıp Seval Erözmen Kip'in yönettiği "Türkiye Kayası" ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin trajikomik öyküsünü anlatıyor.

Opera, senfoni, konserler

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 14 ve 16 Aralık'ta El Hamra'da İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini sahneleyecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 18 Aralık'ta keman sanatçısı Ozan Sari, Arnavut asıllı viyolonsel sanatçısı Antonio Gashi ile piyanist Yeşim Gökalp'in oluşturduğu Trio Balkanika klasik müzik gecesinde sanatseverleri ağırlayacak.

İzmir Kent Orkestrası Hüseyin Çebi şefliğindeki Aralık konserleri kapsamında 16 Aralık'ta İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Atina'da 2006 yılında kurulan Harris Lambrakis Dörtlüsü, 14 Aralık'ta Aziz Vukolos Kilisesi'nde caz ve geleneksel Yunan müziği kompozisyonundan oluşan eserlerle konser verecek.

Sergi

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri 5 Ocak'a kadar Arkas Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebiliyor.

"Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığıyla gösteri sanatlarının Picasso'nun sanatına olan etkisi mercek altına alınıyor.

AASSM'deki Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler adlı sergi 19 Aralık'a kadar açık kalacak. Sanatseverler sergide Francesco Casanova, Abidin Dino, Aliye Berger, Ömer Uluç, İbrahim Çallı, Nuri İyem gibi sanatçıların peyzaj, natürmort, figüratif, soyut ve istihsal resimlerini görebilecek.

Sergide ayrıca Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonundaki dönemin foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar da yer alıyor.

Kaynak: AA