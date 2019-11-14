İzmir'de kültür sanat

14.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:02

İzmirli sanatseverleri tiyatro ve konserlerle dolu bir hafta bekliyor.

İzmir Devlet Tiyatrosunda bu hafta birçok oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kadın ve erkeğin farklı dünyalarını, sıradanlaşan ve bitmeyen çatışmalarını eğlenceli bir bakışla ele alan "İkimizin Dünyası" oyunu, yarın ve 16 Kasım Cumartesi, birbirleriyle sürekli kavga eden iki kardeşin hikayesini anlatan çocuk oyunu "İki Köyün Masalı" ise 17 Kasım'da Karşıyaka Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Milli Mücadele'nin başlangıcından cumhuriyetin ilanına kadar uzanan süreçte Beyoğlu'nun renkli günlerini, tiyatroya kantolarla adım atan kadınlardan biri olan ve yıldızı yeni yeni parlamaya başlayan "Verjin" üzerinden işleyen "Kantocu" müzikali, 19-22 Kasım'da yine Karşıyaka Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

İspanyol şair ve yazar Federico Garcia Lorca'nın Köy Oyunları Üçlemesi'nin ilk oyunu olan, feodal yapının halk üzerindeki baskısını, bireylerin feodal düzen karşısındaki çaresizliklerini yasak bir aşk ilişkisi üzerinden anlatan, şiirsel tragedya türündeki "Kanlı Düğün" yarın, 16 Kasım Cumartesi, 20 Kasım Çarşamba ve 22 Kasım Cuma Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak.

Aynı sahnede 17 Kasım'da da çocuk oyunu "Bizden Masallar (Nohut Oğlan)" sahnelenecek.

Kaçırdığı aşk fırsatını zamanda yolculuk ile tekrar elde etme imkanı bulan bir adamın ilginç öyküsünü anlatarak insanın kaderinden kaçıp kaçamayacağı sorusuna cevap arayan "Moira'nın Gece Döngüsü" oyunu yarın ve 16 Kasım Cumartesi Konak Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Aynı sahnede "Kuzu Maydanozun Maceraları", 17 Kasım Pazar günü çocuk izleyiciler için sahnelenecek.

Dot'un, alzaymır hastası annesinin yanında olma ve bakımını üstlenme çabasını anlatarak, yaşlılık ve aile ilişkileri konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen "Annemin Son Çığlıkları" 19-22 Kasım'da yine Konak Sahnesi'nde sahnelenecek.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin trajikomik hikayesini anlatan "Türkiye Kayası", 22 Kasım'da Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.

-Konser

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) İsviçre-Türkiye Dostluk Haftası nedeniyle yarın özel bir konser verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile düzenlenecek dostluk konseri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 15 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Rus şef Airat Rafailovich Ichmouratov'un yöneteceği özel konsere, İsviçreli ünlü sanatçı sanatçı Daniel Schnyder saksafonla eşlik edecek.

Arpta Yonca Özkan Bilenoğlu ve gitarda Bekir Küçükay, 20 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde verecekleri konserde farklı kültürlerde yetişen bestecilerin orijinal eserlerini ilk kez dinleyici ile buluşturacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatçı Mazhar Alanson, 16 Kasım Cumartesi günü İzmirli müzikseverlere konser verecek.

Kaynak: AA