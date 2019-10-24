İzmir'de kültür sanat

24.10.2019 11:04

İzmirli sanatseverleri senfoni, tiyatro, opera, bale ve sergilerle dolu bir hafta bekliyor.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) "Cumhuriyet Bayramı Konseri" verecek.

Tolga Taviş şefliğindeki konserde soprano Esin Talınlı, mezzosoprano Zeynep Halvaşi, viyolonsel sanatçısı Çağ Erçağ sahne alacak.

Konserde, Hasan Ferit Alnar'ın "İki Dans", Tolga Taviş'in "Rona Şarkıları", Johann Strauss'un "Don Kişot" eserleri seslendirilecek.

Opera ve bale programı

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) yarın saat 14.00'de Elhamra Sahnesi'nde "Şekeronya" adlı müzikli çocuk oyununu sahneleyecek.

Şekeronya'da büyülü bir masal ülkesinde yaşayan "Fırıldak" adlı karakterin okuma yazma macerası, küçük izleyicilerle buluşacak.

İZDOB'un 26 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Salonu'nda sanatseverlere sunacağı eser ise Verdi'nin "La Traviata" operası olacak.

Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu, yarın ve 26 Ekim'de Karşıyaka Sahnesi'nde "Annemin Son Çılgınlıkları" adlı oyunla izleyici karşısına çıkacak.

Julie Jensen'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeleştirdiği ve Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisörlüğünü üstlendiği eserde, annesi alzaymır hastası olan Dot'un mücadelesi işleniyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde 29-30 Ekim'de seyircisini ağırlayacak oyun, Feraye Şahin'in yazdığı, Sadık Yağcı'nın yönettiği ve dahi matematikçi Cahit Arf'ın yaşamını anlatan "Arf Sabiti" olacak.

Konak Sahnesi'nde yarın ve 26 Ekim'de Türkiye Kayası, 27 Ekim'de İki Köyün Masalı, 29-30 Ekim'de Kaşıkçılar oyunu izlenebilecek.

Fehime Seven'in kaleminden çıkan Türkiye Kayası, Seval Erözmen Kip yönetmenliğinde Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin gelecek umudunu anlatıyor.

Sürekli kavga eden iki kardeşin hikayesini içeren ve Ünal Yeter'in yazdığı çocuk oyunu İki Köyün Masalı'nı Evren Serter yönetiyor.

Musahipzade Celal'in Kaşıkçılar adlı eseri de kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa'nın konağında cariye olan Nurhayat'ın aşkını konu alıyor.

Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde Haldun Dormen'in yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği, besteleri Serpil Günseli'ye ait müzikal "Kantocu" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eser, Anadolu'da Kurtuluş Savaşı sürerken İstanbul'daki gündelik yaşamı anlatıyor.

Sergi

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı Arkas Sanat Merkezi'ndeki sergi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Öte yandan, AASSM'de Ahmet Aslan'ın doğal taş sergisi "Doğa'nın Yüzü" de 15 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA