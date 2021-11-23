İzmir'de küfürleşme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, dönerci dükkanında işletmeciler ile müşteriler arasında 'küfürleşme' sebebiyle başlayan tartışma, sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Habib Ay (21) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. İş yeri sabihi 2 kişi tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta meydana geldi. Dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında iddiaya göre 'küfürleşme' sebebiyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, dönerci dükkanında başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Habip Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı.

Kavgada hafif yaralanan işletme sahipleri A.S. ile V.S.S. hastanedeki tedavilerinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri kavganın meydana geldi sokak üzerinde çalışma yaptı. Soruşturma sürüyor.