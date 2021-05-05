Küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı
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Küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İzmir'in Tire ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Tire'de birbirine yakın 3 mahalleden son 1 ayda yapılan küçükbaş hayvan hırsızlıklarına ilişkin soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 147 saatlik kamera kaydını detaylı şekilde inceleyen ve 46 kişinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin N.Ö, O.Y. ve Y.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çalındığı belirlenen 59 küçükbaş hayvandan 29'u ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bulunan 29 hayvan, sahiplerine teslim edildi.

Küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı
Küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı
Küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı
Küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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