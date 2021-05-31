İzmir'de kripto parayla dolandırıcılık iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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İzmir'de kripto parayla dolandırıcılık iddiasıyla 3 kişi yakalandı

İzmir'de kripto parayla dolandırıcılık iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de kripto parayla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de kripto parayla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen yıl ekim ayında polise müracaat eden İ.K, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para firmasının hesabında bulunan yüksek tutardaki parasının yetkisiz erişimle çalındığı ihbarında bulundu.

Başvuru üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin, "oltalama" adı verilen yöntemle gerçek kripto para firmasının internet sitesine çok yakın URL adresleri ile sahte site oluşturduklarını, daha sonra da "kripto para firmasından teknik destek amacıyla arıyoruz" bahanesiyle telefonla aradıkları müşterilerin hesaplarına ulaştıklarını tespit etti.

Polis ayrıca zanlıların kripto paraların izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda kripto para hesabını kullandıktan sonra illegal yolla elde ettikleri meblağı kendilerine ait banka hesaplarına aktardıklarını belirledi.

Bu arada İ.K. dışında 13 kişinin daha bir miktar kripto parasının aynı kişilerce çalındığı ortaya çıkarıldı.

Zanlıların hesap hareketlerini takip eden polisler, N.A, D.A. ve G.A'yı ikametlerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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