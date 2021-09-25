İzmir'de kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ele geçirildi

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
İzmir'de kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda kripto para madenciliğinde kullanıldığı belirtilen cihazlara el kondu.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda kripto para madenciliğinde kullanıldığı belirtilen cihazlara el kondu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, B.Ö'nün Irmak Mahallesi'nde kripto para madenciliğinde kullanılan cihazı sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, adreste yakaladıkları B.Ö'yü gözaltına aldı.

Adresteki aramada cihazlara el konuldu. Cihazların toplam maliyetinin 512 bin lira olduğu tespit edildi.

B.Ö. hakkında 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmir'de kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ele geçirildi

İzmir'de kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ele geçirildi

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AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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