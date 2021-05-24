İzmir'de kredi kartı dolandırıcılığı suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı

İzmir'de cep telefonlarına 'pandemi destek', 'maske ceza' gibi mesajlar atarak zararlı yazılım sayesinde vatandaşları kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de cep telefonlarına 'pandemi destek', 'maske ceza' gibi mesajlar atarak zararlı yazılım sayesinde vatandaşları kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçuna karşı etkin mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların cep telefonlarına 'pandemi destek', 'maske ceza' gibi içeriklere sahip mesajlar göndererek bu mesajların içeriğinde bulunan linklere tıklama sonucu telefonlara zararlı yazılım indirilmesiyle çok sayıda kişinin banka hesabını ve bilgilerini ele geçirdikleri, bu hesaplardan kendileri ve yakınlarına ait hesaplara havale, EFT işlemi gerçekleştirdikleri, kredi kartı bilgilerini kullanarak düzenlemiş oldukları sahte kimlikle internet üzerinden alışveriş yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 5-6 Mayıs tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanırken, şahıslara ait ikamet ve üst aramalarında 6 adet telefon, 2 adet simkart, 1 adet laptop, 2 adet harddisk, 1 adet tabanca, 10 adet 7.65 mm fişek, 1 adet sahte kimlik ve ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle alındığı anlaşılan 1 adet 75 inç akıllı TV, 1 adet oyun konsolu ile 1 adet oyuncu monitör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı