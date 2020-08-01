İzmir'de, kozmetik ürünleri satan iş yerinde yangın (2)
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İzmir'de, kozmetik ürünleri satan iş yerinde yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik ürünleri satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'de, kozmetik ürünleri satan iş yerinde yangın (2)
01.08.2020 01:19 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:23

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik ürünleri satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangında ilk belirlemelere göre 4 iş yerinin zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, dumandan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,


Kaynak: DHA

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