İzmir'de, kozmetik ürünleri satan iş yerinde yangın
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İzmir'de, kozmetik ürünleri satan iş yerinde yangın

İZMİR'in Konak ilçesinde, kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.

İzmir'de, kozmetik ürünleri satan iş yerinde yangın
31.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:14

İZMİR'in Konak ilçesinde, kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. 5 iş yerinin zarar gördüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı içerisindeki toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında iş yerinden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yangın, kısa sürede büyüyerek komşu iş yerlerine de sıçradı. 5 iş yerinin zarar gördüğü ve küçük çapta patlamaların da olduğu yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.


Kaynak: DHA

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