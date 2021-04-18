Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 208 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 208 kişiye para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 208 kişiye para cezası verildi.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 208 kişiye para cezası verildi.

İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Yaka, Beşyol ve Naldöken mahallelerinde kumar oynandığı belirtilen 7 depo ile 2 sendika binasına baskın düzenledi.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 208 kişiye, 480 bin 523 lira ceza kesildi.

Ekiplerce kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu. Kumar oynamak için yer temin ettiği tespit edilen 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 208 kişiye para cezası uygulandı
Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 208 kişiye para cezası uygulandı
Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 208 kişiye para cezası uygulandı
Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 208 kişiye para cezası uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Mario Draghi Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 208 kişiye para cezası uygulandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:56:03. #1.15#

title