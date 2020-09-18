İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara verilen ceza tutarı toplamda 231 bin lirayı geçti
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İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara verilen ceza tutarı toplamda 231 bin lirayı geçti

İzmir'de jandarmanın denetimlerinde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilenlere toplam 231 bin 39 lira para cezası uygulandı.

İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara verilen ceza tutarı toplamda 231 bin lirayı geçti
18.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:40

İzmir'de jandarmanın denetimlerinde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilenlere toplam 231 bin 39 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında 203 berber, kuaför ve güzellik salonu, bir alışveriş merkezi içinde bulunan 39 mağaza, 107 taksi, 9 taksi durağı, 10 pazar yeri, 257 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracı, 443 kahvehane, 30 çay bahçesi, 354 lokanta ve kafe, 10 spor merkezi, 29 sahil bandı ve piknik alanı ile 65 konaklama tesisini denetledi.

Denetimlerde tedbirlere uymadıkları belirlenen 14 iş yeri, 1 otobüs firması ve 77 kişiye toplam 231 bin 39 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Halil Şahin
Halil Şahin
AA Editörü
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